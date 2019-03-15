Rusya'nın En Eşsiz Gerçekleri ! Orada 10 Milyon Bekar Kız Var

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Dünyanın en en soğuk şehirlerinden, dünyanın en büyük aktif volkanlarına kadar pek çok kendine has özelliği ile ön plana çıkan Rusya'da duyanları şaşırtan pekçok ilginç gelenek mevcuttur. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip olan Rusya, güçlü politikası, zengin yer altı kaynakları ve güzel kadınlarıyla dünya'da önemli bir konuma sahiptir.Aynı zamanda doğal güzellikleri ve muhteşem yapılarıyla yılda milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Bu ihtişamlı ülkenin garip ve olağandışı özellikleri de yok değildir.