17 Kasım 2018, 18:55

Rusya'nın Grozni Kentinde İntihar Saldırısı

Rusya

Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’de bir kadının üzerindeki bombayı patlatarak intihar saldırısında bulunduğu öğrenildi.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de bir kadının üzerindeki bombayı patlatarak intihar saldırısında bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de bir kadının üzerindeki bombayı patlatarak intihar saldırısında bulundu. Çeçenistan İçişleri Bakanı Apti Alaudinov yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak olay sonucu ölen ya da yaralan kimsenin olmadığını kaydetti. Kadının kimliğinin de henüz tespit edilemediğini belirten Alaudinov, saldırının yerel saatle 04.00 sularında, polis kontrol noktasına yakın bir yerde meydana geldiğine dikkat çekti. - MOSKOVA Çeçenistan,Grozni,Rusya Federasyonu
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:55



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