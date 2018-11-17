Rusya'nın Grozni Kentinde İntihar Saldırısı

Rusya
'ya bağlı Çeçenistan
Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni
'de bir kadının üzerindeki bombayı patlatarak intihar saldırısında bulunduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de bir kadının üzerindeki bombayı patlatarak intihar saldırısında bulundu. Çeçenistan İçişleri Bakanı
Apti Alaudinov yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak olay sonucu ölen ya da yaralan kimsenin olmadığını kaydetti. Kadının kimliğinin de henüz tespit edilemediğini belirten Alaudinov, saldırının yerel saatle 04.00 sularında, polis kontrol noktasına yakın bir yerde meydana geldiğine dikkat çekti. - MOSKOVA
Çeçenistan,Grozni,Rusya Federasyonu
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:55