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Rusya'nın Hafter güçlerine Suriye'den yardım gönderdiği iddiası

Rusya'nın Suriye'deki askeri hava üssünden Libya'da Hafter güçlerine 1 kargo uçağı yardım gönderdiği iddia edildi.

08.03.2020 11:46
Rusya'nın Hafter güçlerine Suriye'den yardım gönderdiği iddiası
Rusya 'nın Suriye 'deki askeri hava üssünden Libya 'da Hafter güçlerine 1 kargo uçağı yardım gönderdiği iddia edildi.

Libya'da darbeci General Hafter'e destek veren Rusya'nın Suriye'den Libya'ya kargo uçağı gönderdiği iddia edildi. Rus Hava Kuvvetlerine ait Tupolev Tu-154M RA-85155 uçağının Libya'da Hafter'in yıllardır komuta merkezi olarak üstlendiği ve Libya'nın en büyük ikinci kenti olan Bingazi 'ye gittiği öne sürüldü.

Radar kayıtlarına göre Suriye Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan kargo uçağı önce Mısır'a gitti, buradan Bingazi'ye geçti. Rusya tarafından yeni yıldan itibaren 11 Ocak, 24 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde Libya'ya Tu-154M ve Tu-134AK tipi kargo uçaklarının gönderildiği gözlemlendi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bingazi, Suriye, Libya, Rusya, Güncel
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