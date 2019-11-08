Haberler » Güncel » Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti - Haber

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi.

08.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:48 Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti
Suriye'de 'ya ait savaş uçaklarının, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi ile Rami, Cibala, Maarşimşan köylerine gece saatlerinden itibaren saldırı düzenliyor.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda Rami köyünde 3, Maarşimşan 2 olmak üzere 5 sivil hayatını kaybetti.
Son bir haftadaki hava saldırılarında ölü sayısı 25'i geçti
Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının son bir haftada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 25'i geçti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.
Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36   Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi
15:36   Ödemiş Adliyesi'nde fidan dağıtımı
15:36   Giresun Çevre Yolu Projesi
15:36   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması
15:35   Halılar Altındağlı kadınların elinde hayat buluyor
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:36:36