Haberler » Güncel » Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 2 sivil daha öldü - Haber

Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 2 sivil daha öldü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yaptığı saldırıda ilk belirlemelere göre iki sivil yaşamını yitirirdi, en az 10 sivil yaralandı.

12.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:32Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 2 sivil daha öldü
'ya ait savaş uçaklarının, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yaptığı saldırıda ilk belirlemelere göre iki sivil yaşamını yitirirdi, en az 10 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi, Has, Marrıthırme ve Şinan köylerine hava saldırısı düzenledi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şinan köyüne düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre biri eczacı iki sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.
Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Saldırıda hedef alınan yerler arasında bir eczane de bulunuyor.
Geçen ay 75 sivil ölmüştü
Sivil Savunma raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, geçen ay İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil yaşamını yitirdi.
Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50 Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı
15:45 Bilim alimi Fuat Sezgin Kazakistan'da anıldı
15:50 Yeni yaşını fidan dikerek kutladı
15:50 İsrail'den Gazzeli balıkçılara avlanma yasağı
15:50 Katalonya yönetiminin bağımsızlık girişimine yargıdan "jet" fren
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:54 Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:51:55