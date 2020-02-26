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Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi.

26.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:10
'ya ait savaş uçaklarının Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi.
Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e yönelik kara ve hava saldırıları sürüyor.
Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinde Erenbe köyüne hava saldırısı düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Eriha ilçesine bağlı Ernebe köyüne düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.
Öte yandan Esed rejimi, Kefer Uveyd, Ernebe, Kensafra, Sermin, Kumenyas ve Neyrab yerleşimlerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenledi.
Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil öldü

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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