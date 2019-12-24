Haberler » Güncel » Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti - Haber

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırıları sonucunda çoğu çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti.

24.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:50 Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti
'nın, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırıları sonucunda çoğu çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre Rus savaş uçakları, Serakib ilçesinin çevresi ile Marşurin, Babila ve Cubas köylerine saldırdı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cubas köyünde 5'i çocuk olmak üzere, toplam 8 sivil yaşamını yitirdi.
Sivil Savunma ekipleri bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan saldırılardan kaçan sivilleri güvenli yerlere taşımaya çalışıyor.
Rus uçakları ayrıca, sivillerin bombalanan yerleşimlerden Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere kaçış güzergahlarını da vuruyor.
Rejim güçlerin kara operasyonu sürüyor
Esed rejimi ve destekçisi İran ile Rusya, İdlib'in güneydoğusunda 20 Aralık'ta başlattıkları kara operasyonunu da sürdürüyor. Şimdiye kadar 35 yerleşim rejim güçlerinin eline geçti.
Öte yandan, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 215 bine yükseldi.
Siviller, nispeten daha güvenli gördükleri Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelere göçüyor.

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04   UBER'E TAZMİNAT DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR -2 - Haber
15:03   Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek - Haber
15:03   DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haber
15:03   Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı, son anda yakalandı - Haber
14:59   Van'ın sevilen ismi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 15:09:30