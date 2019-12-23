Haberler » Güncel » Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 9 sivil öldü - Haber

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 9 sivil öldü

Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti.

23.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:26 Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 9 sivil öldü
'nın, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, dün gece geç saatlerde Maarratünnuman ilçesi, Cercenaz beldesi, Tel Mennis, Masaran, Dery Garbi, Gadafa, Han es Sübül ve Babbila köylerine saldırdı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın saldırılarında Maarratünnuman ilçesinde 4, Masaran köyünde 5 olmak üzere toplam 9 sivil yaşamını yitirdi.
Rus uçakları ayrıca, sivillerin bombalanan yerleşimlerden Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere kaçış güzergahlarını da vuruyor.
Rejim saldırıları da sürüyor
Beşşar Esed rejimi de Serakib ilçesi, Kefrenbil, Keferruma ve Kensafra beldesi ile Marşurin, Mardebse, Babolin, Marand, Deyr Şarki ve Keferavid köylerine hava saldırısı düzenledi. Yoğun göç vererek neredeyse tümüyle boşalan söz konusu yerleşimlerde ölen ya da yaralanan olmadı.
Sivil Savunma ekipleri bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan saldırılardan kaçan sivilleri güvenli yerlere taşımaya çalışıyor.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan görece sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.

İdlib, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:55   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Maarif Vakfı Gürcistan'da yeni okullar açacak" - Haber
10:54   Silivri D-100 Karayolu'nda üst geçidi kullanmayan kadın canından oldu - Haber
10:54   DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber
10:54   Ordu ceren özdemir cinayeti davası başladı - Haber
10:54   Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
09:55   Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
23.12.2019 10:57:20