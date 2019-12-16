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Rusya'nın İdlib'e saldırılarında iki kardeş öldü

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

16.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:02Rusya'nın İdlib'e saldırılarında iki kardeş öldü
'nın Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait gözlemevine göre, Rus savaş uçakları Binniş beldesi, Harran ve Er Ruffa köylerine hava saldırıları düzenledi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Binniş beldesine düzenlenen saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Öte yandan, Esed rejimi de sabah saatlerinden bu yana El Gadafa, Masaran, Sırman, El Hiraki ve Ebu Mekki köylerini vurdu.
Rejim uçakları, Gadafa köyünün etrafında bulunan düzensiz çadır kampını varil bombasıyla hedef aldı.
Kamp sakinleri çadırları terk ederken, saldırıda ailelerin geçim kaynağı olan çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.
Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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