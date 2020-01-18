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Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü

Halep'in batı kırsalındaki Bala çiftliği Bombardımanda hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 sivilin naaşları Sivil Savunma ekiplerinin saldırının düzenlendiği evdeki arama çalışmaları Sivil Savunma ekiplerinin saldırıda ölen hayvanları göstermesi Rus savaş uçaklarının Halep ilinin...

18.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:37
Halep'in batı kırsalındaki Bala çiftliği
Bombardımanda hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 sivilin naaşları
Sivil Savunma ekiplerinin saldırının düzenlendiği evdeki arama çalışmaları
Sivil Savunma ekiplerinin saldırıda ölen hayvanları göstermesi
Rus savaş uçaklarının Halep ilinin " Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil öldü.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, 'ya ait savaş uçakları, gece saatlerinde Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi, Hute, Sellüm ve Bala çiftliğine saldırı düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Bala çiftliğine bombardımanda aynı aileden 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti.
Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları sonucu Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesimindeki sivillerin Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarında 4 sivil öldü

İdlib, Rusya, Güncel

Kaynak: AA


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