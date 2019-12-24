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Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Serdar Aziz hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu sezon başarılı performansını 2 gol ile süsleyen sarı lacivertli savunmacıyı Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan istiyor.

24.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:51

'de son haftaların gösterdiği başarılı performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Aziz ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beyaz TV'nin haberine göre, 'nın iki köklü kulübü sarı lacivertli savunmacıya kancayı attı.

DEVRE ARASI RESMİ TEKLİF YAPACAKLAR

Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan, Serdar Aziz için Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacaklar.

GÖKDENİZ'E SORDULAR

Rubin Kazan Sportif Direktörü, Rus kulübünün efsane oyuncusu Gökdeniz Karadeniz'i telefonla arayarak sarı-lacivertli savunmacı ile ilgili bizzat bilgi aldı.

BAŞARILI PERFORMANSINI 2 GOLLE SÜSLEDİ

Serdar Aziz bu sezon savunmadaki kesiciliğinin yanı sıra Süper Lig'de 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı

Rubin Kazan, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Rusya, Spor


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MEMLEKETİM: Hakemler kiyak gecmese bu zirto her mac penalti yaptirir her mac kirmizi kart görür.
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BESKİLET: Hadi an ligin en formda defans oyuncusu gidin Beşiktaş yalakası programı
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ERKAN: Hemen paketleyin
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ERNEST: Yaw he he
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YAŞLI KURT: GÖNDERİN GİTSİN.
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