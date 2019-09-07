Haberler» Dünya» Haber

Rusya'nın insansı robotu fedor dünyaya döndü

Rusya'nın ilk insansı robotu FEDOR, Soyuz MS-14 uzay aracı ile bugün Kazakistan'a indi.

07.09.2019 16:35 Rusya'nın insansı robotu fedor dünyaya döndü
Rusya'nın ilk insansı robotu FEDOR, Soyuz MS-14 uzay aracı ile bugün Kazakistan'a indi.

İnsansı robot FEDOR, Soyut MS-14 adlı uzay aracı içerisinde 22 Ağustos tarihinde fırlatılmış ve 5 günlük yolculuk yapmıştı. Uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendikten sonra kozmonotlarla birlikte bazı deneyler yaptı ve dün gece yarısı Kazakistan'a iniş yaptı. Uzayda bulunduğu süre boyunca kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı işler hakkında kısa bilgiler yayınladı. 1,80 boyunda 160 kilogram ağırlığında olan insansı robot FEDOR, kozmonotlar tarafından test edildi ve tüm testlerden başarıyla geçti.



Kazakistan, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
17:45   İmamoğlu'nun kültür sanat için yol haritası ve İstanbullu müzisyenlerin beklentileri
17:26   Hindistan'da yaralı antilobu canlı canlı gömdüler
17:25   Hindistan'da yaralı antilobu canlı canlı gömdüler
17:20   Trump'tan rusya ve ukrayna'ya tebrik
17:15   #Susamam klibinde oynayan Mirac, tepki çeken sosyal medya mesajını kaldırdı
16:49   Afganistan'da 6 gazeteci silahlı militanlarca kaçırıldı
16:45   Fransa'da zeytin ağaçlarında ölümcül "Xylella fastidiosa" bakterisine rastlandı