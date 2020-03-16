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Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhak etmesinin altıncı yıl dönümünde, ilhakı tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

16.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:06
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı
Türkiye , Rusya 'nın Ukrayna 'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhak etmesinin altıncı yıl dönümünde, ilhakı tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesinin, Türkiye ve uluslararası toplum tarafından tanınmadığı" vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir.
Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."

Kaynak: AA

Etiketler : Ukrayna, Türkiye, Rusya, Kırım, Güncel

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