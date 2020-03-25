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Rusya'nın Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Fakat Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı

25.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:32
Rusya'nın Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Rusya 'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

Fakat Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Deprem, Rusya, Dünya

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