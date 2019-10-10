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Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz

Suriye yönetimi, terör örgütü YPG ve PYD'nin Suriye yönetimine yaptığı işbirliği çağrılarını reddetti. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, "ülkelerine ihanet eden ayrılıkçılar" diye nitelediği terör örgütü YPG ile diyaloğa henüz hazır olmadıklarını söyledi.

10.10.2019 21:52

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, ABD destekli terör örgütü YPG'ye ağır eleştiriler yöneltti. ABD destekli YPG'lilerin ülkelerine ihanet ettiği ve ayrılıkçı bir gündeme sahip olduğu açıklamasında bulunan Mikdad, bunun, ülke egemenliğini ihlal etmek için Türkiye'ye bahane sunduğunu kaydetti.

Şam yönetiminin Türkiye'nin operasyon yaptığı YPG'li Kürt gruplarla diyaloğa girip girmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Mikdad, "Bu silahlı gruplar ülkelerine ihanet etti ve ülkelerine karşı suçlar işledi. Yabancı güçlerin elinde rehin konumundakilerle hiçbir diyaloğu kabul etmeyeceğiz. Washington'ın ajanları Suriye topraklarında tutunamayacak" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLER ŞAM YÖNETİMİNE ÇAĞRI YAPMIŞTI

PYD sözcüsü Salih Müslim, ABD askerlerinin Türkiye sınırından tamamen çekilmesi durumunda oluşacak güvenlik boşluğunu doldurmak üzere Şam yönetimi ve Rusya ile görüşmelere hazır oldukları mesajı vermişti. YPG'nin üst düzey bir yetkilisi de bazı toprakların Suriye hükümetine devredilmesinin söz konusu olabileceğini belirtmişti.

Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz

Hükümet, Suriye, Dünya

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