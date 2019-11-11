Haberler » Ekonomi » Rusya'nın petrol ihracatı arttı - Ekonomi

Rusya'nın petrol ihracatı arttı

Rusya'nın petrol ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarken, elde ettiği gelir yüzde 4 geriledi.

11.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:32Rusya'nın petrol ihracatı arttı
'nın petrol ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarken, elde ettiği gelir yüzde 4 geriledi.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı ocak-eylül döneminde yüzde 3,3 artarak 197,6 milyon ton oldu. hacmindeki artışa rağmen uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, gelirin azalmasına yol açtı.
Bu dönemde, Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 90,4 milyar dolara düştü.
Rusya'nın kömür ihracatı yüzde 4,9 artışla 153,5 milyon tona yükselirken, dış satım tutarı ise 12,3 milyar dolarda sabit kaldı.
Rusya, geçen yıl petrol ihracatından 129 milyar dolar gelir elde etmişti.

İhracat, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:17 Türkiye Bolivya'daki gelişmelerden endişeli
16:16 Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı
16:06 "Artık daha fazla ihracatçımızı yeşil pasaport sahibi yapabileceğiz"
16:02 "Türkiye'nin turizm trafiği çok hızla artıyor"
15:57 ABD’den Irak’a erken seçim çağrısı
11:30 Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
10:22 Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
10:10 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:21:07