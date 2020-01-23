Haberler » Ekonomi » Rusya'nın sanayi üretimi 2019'da yüzde 2,4 arttı - Ekonomi

Rusya'nın sanayi üretimi 2019'da yüzde 2,4 arttı

Rusya'da sanayi üretimi endeksi 2019'da yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.

23.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:58Rusya'nın sanayi üretimi 2019'da yüzde 2,4 arttı
'da sanayi üretimi endeksi 2019'da yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,4 arttı.
Rusya'nın sanayi üretiminin Aralık 2019'da ise yıllık bazda yüzde 2,1 yükselirken aylık bazda yüzde 8,9 yükselmesi dikkati çekti.
Ülkede mineral kaynakların üretimi 2019'da yıllık bazda yüzde 3,1 artarken, işleme sanayi yüzde 2,3 büyüdü.
Rusya'nın sanayi üretimi 2018'de yıllık bazda yüzde 2,9 büyümüştü.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:45  14 Burda AVM Hediye Dükkânı ile kazandırıyor
17:48  KÜRESEL PİYASALAR-Wall Street zayıf verilerle açılışta düştü
17:41  Serbest piyasada altın fiyatları
17:43  Altın 1,550 dolar üzerinde tutunuyor
17:42  New York borsası düşüşle açıldı
23.01.2020 18:05:36