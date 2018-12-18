Rusya'nın Seçimlere Karıştığına Dair 2 Yeni Rapor Daha

Kaynak: İHA

Rusya'nın 2016'da ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine karıştığına dair ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu için hazırlanan 2 yeni rapor yayınlandı.ABD Senato İstihbarat Komisyonu için biri Oxford Üniversitesinin Hesaplamalı Propaganda Araştırma Projesi ve Ağ Analiz Firması Graphica tarafından, diğeri ise şirketi Columbia Üniversitesi ve Canfield Research Group'tan araştırmacılar tarafından hazırlanan iki rapor dün yayınlandı. Her iki rapor da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etmek amacıyla çeşitli sosyal ağların ve medya platformlarının Rusya tarafından iddia edilen kullanımının ayrıntılarını sunuyor.(İHA)