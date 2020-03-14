Rusya'nın Selanik konsolosu Shcherbakov hayatını kaybetti
Rusya'nın Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov 65 yaşında hayatını kaybetti.
14.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:44
Rusya 'nın Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov 65 yaşında hayatını kaybetti.
Rusya'nın Yunanistan Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov'un hastalığı nedeniyle 65 yaşında öldüğü açıklandı. Rus konsolosun ailesine ve akrabalarına baş sağlığı dilenen mesajda, "Yunanistan ve Helenistlik konularında uzman olan yoldaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Diplomasi misyonu büyükelçilik çalışanları olarak yoldaşımızın aile ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Yapılan açıklamada Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov'un hastalık nedeniyle öldüğü ifade edilirken hastalığın nedeni ve tedavi süreciyle ilgili bilgi verilmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı konsolosun cenaze töreni ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken Yunanistan tarafından da konu ile ilgili açıklama yapılmadı. 1955 yılında Moskova'da dünyaya gelen Rus konsolos 1881 yılından beri Sovyetler Birliği ve Rusya'nın dışişleri bakanlıklarında çeşitli görev alırken 2016 yılında Rusya'nın Selanik konsolosu olarak atandı. Aleksandr Shcherbakov o tarihten beri Rusya'nın Selanik konsolosu olarak görevini sürdürüyordu. - MOSKOVA
Rusya'nın Yunanistan Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov'un hastalığı nedeniyle 65 yaşında öldüğü açıklandı. Rus konsolosun ailesine ve akrabalarına baş sağlığı dilenen mesajda, "Yunanistan ve Helenistlik konularında uzman olan yoldaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Diplomasi misyonu büyükelçilik çalışanları olarak yoldaşımızın aile ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Yapılan açıklamada Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov'un hastalık nedeniyle öldüğü ifade edilirken hastalığın nedeni ve tedavi süreciyle ilgili bilgi verilmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı konsolosun cenaze töreni ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken Yunanistan tarafından da konu ile ilgili açıklama yapılmadı. 1955 yılında Moskova'da dünyaya gelen Rus konsolos 1881 yılından beri Sovyetler Birliği ve Rusya'nın dışişleri bakanlıklarında çeşitli görev alırken 2016 yılında Rusya'nın Selanik konsolosu olarak atandı. Aleksandr Shcherbakov o tarihten beri Rusya'nın Selanik konsolosu olarak görevini sürdürüyordu. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan, Rusya, 3. Sayfa
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