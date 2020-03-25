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Rusya'nın tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştı

Rusya'nın tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştıİtalya, (DHA)- Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya'ya ulaştı.

25.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:49
Rusya 'nın tıbbi yardımı İtalya 'ya ulaştı
İtalya, (DHA)- Rusya ile İtalya arasında varılan anlaşma kapsamında, tıbbi ekipmanlar, virologlar, epidemiyologlar ve bilim insanlarından oluşan yardımlar İtalya'ya ulaştı. Zvezda TV o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Rusya ve İtalya Savunma Bakanlıkları arasında kurulan bağlantı ile Rusya'dan İtalya'ya yapılması beklenen ve aralarında tıbbi malzemelerin, epidemiyologların, virologların ve diğer bilim insanların bulunduğu yardımlar İtalya'ya ulaştı. Söz konusu uzman askeri personelin ve ekipmanların, koronavirüsten en çok etkilenen Bergamo kentine doğru yola çıkacağı aktarıldı.
İLK DURAK FLORANSA
Gönderilen uzman ekipleri taşıyan askeri açların ilk durağının Floransa kenti olacağı ve oradan Bergamo kentine yola çıkacağı belirtildi. Rotanın toplam uzunluğunun 600 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.
ÇOK SAYIDA EKİPMAN GETİRİLDİ
Rus medyası, gönderilen askeri konvoyda, analiz ve teşhis için bir mobil kompleks, dezenfektan stoklu yüksek performanslı mobil dezenfeksiyon ekipmanı ve koronavirüs enfeksiyonundan etkilenen ağır hastalara nitelikli yardım sağlamak için özel ekipman bulunduğunu aktardı.
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Rusya’nın tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtalya, Rusya, DHA, TV, Güncel

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Rusya'nın tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştı

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