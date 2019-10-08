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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 8 trilyon rubleye ulaştı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ülkenin Ulusal Refah Fonu'nun 8 trilyon rublelik hacme ulaştığını açıkladı.

08.10.2019 16:28Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 8 trilyon rubleye ulaştı
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ülkenin Ulusal Refah Fonu'nun 8 trilyon rublelik hacme ulaştığını açıkladı.
Medvedev, başkent Moskova'da düzenlenen kabine toplantısında, Ulusal Refah Fonu'na dair değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın gelecek yıl yatırım için yeni bir kaynağa sahip olacağına işaret eden Medvedev, "Bu kaynak, Ulusal Refah Fonu... Fonun hacmi 1 Ekim itibarıyla 8 trilyon rubleye (yaklaşık 123 milyar dolar) ulaştı." diye konuştu.
Fonun en etkin şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Medvedev, "Bu paranın ekonominin kalkınmasına en çok nasıl katkı sağlayabileceğine dair gerekli çalışmaları yapmanızı istiyorum." dedi.
Rusya'da Ulusal Refah Fonu, petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen ek gelirlerin toplandığı bir sistem olarak 2008'de kurulmuştu. Enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte hazine gelirlerinin de azalması nedeniyle fon, bir süredir bütçe açığının kapatılması amacıyla kullanılıyordu.

Dmitri Medvedev, Moskova, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

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