Haberler » Ekonomi » Rusya'nın üretim kısıtlaması çağrısıyla petrol fiyatları yükseldi - Ekonomi

Rusya'nın üretim kısıtlaması çağrısıyla petrol fiyatları yükseldi

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ortak petrol tesislerinde anlaşmaya varmasının ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) gelecek yıl Mart ayından sonra üretim kısıtlamasına devam edebileceği açıklaması sonrası petrol fiyatları yükseldi.

26.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:20 Rusya'nın üretim kısıtlaması çağrısıyla petrol fiyatları yükseldi

Maliye Bakanı Anton Siluanov'un, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ortak petrol tesislerinde anlaşmaya varmasının ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) gelecek yıl Mart ayından sonra üretim kısıtlamasına devam edebileceği açıklaması sonrası petrol fiyatları yükseldi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, anlaşma sonrası tesiste günlük 320 bin varil petrol üretilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Gelişmelerin ardından Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını ölçmek için kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.43 artışla varil başına 67.49 dolara yükselerek en son Eylül ayında görülen düzeyine ulaşırken, WTI da yüzde 0.34 artışla varil başına 61.32 dolardan işlem gördü.

Geçen ay, Brent fiyatı yüzde 4.88, WTI fiyatı da yüzde 4.78 yükselmişti.



Suudi Arabistan, Rusya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:18   Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi
18:15   BIST100 yüzde 0.29 artıda, dolar 5.93 lirada - Ekonomi
18:12   Borsa rekorlu günü yükselişle tamamladı - Ekonomi
17:50   Brent üç ayın en yüksek düzeyini gördü - Ekonomi
17:46   Altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi - Ekonomi
17:28   2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu - Ekonomi
17:19   Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı - Ekonomi
17:07   Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi - Ekonomi
16:23   İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim - Ekonomi
16:08   Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi - Ekonomi
26.12.2019 18:31:47