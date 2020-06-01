Rusya normalleşmede ikinci aşamaya geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 414 bin 878'e, ölü sayısı 4 bin 855'e yükseldi.

01.06.2020 21:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:46
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 414 bin 878'e, ölü sayısı 4 bin 855'e yükseldi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 35 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 414 bin 878'e ulaştı.
Ülkede son bir günde ölü sayısı 162 artarak 4 bin 855'e, iyileşen sayısı 3 bin 994 artarak 175 bin 877'ye çıktı.
Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 40,1'inde semptom görülmediği ifade edildi.
Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 297 artarak 183 bin 88'e, ölü sayısı 76 artarak 2 bin 553'e çıktı.
Şehirde toplam 82 bin 289 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
11 milyona yakın test
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 279 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 900 binden fazla olduğu belirtildi.
Açıklamada, 304 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Salgın tedbirlerini gevşetme kararları
Rusya genelinde salgın nedeniyle iç turizme yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesi çerçevesinde, sağlık lisansı olan sanatoryum ve oteller faaliyete başladı.
Başkent Moskova'da bugün itibariyle tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçildi. Alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açıldı.
Vatandaşların her gün sabah saat 05.00'dan 09.00'a kadar açık havada spor yapmasına ve yaşadıkları binaya göre haftanın 3 günü saat 09.00'dan 21.00'a kadar yaşadığı adresin 2 kilometre civarında açık havada gezmesine izin veren uygulama yürürlüğe girdi.
Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.
Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.
Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.
Moskova başta olmak üzere bazı şehirlerde tedbirler gevşetilirken, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.
30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova'da 14 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.
Başbakan Mişustin'in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Rusya normalleşmede ikinci aşamaya geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak Haber
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Haber
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
ABD Başkanı Trump’tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız Haber
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Haberler››Güncel››Rusya normalleşmede ikinci aşamaya geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:43: Hamas'tan İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmasına tepki Açıklaması - Haber 21:43: AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı, Kızılay'a 300 ünite kan bağışladı - Haber 21:41: Toplu ulaşımda yüzde 50 sınırlandırması kaldırıldı - Haber 21:41: Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Haber 21:40: Rusya normalleşmede ikinci aşamaya geçti - Haber 21:29: Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi - Haberler 19:58: Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü - Haber 19:55: Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi - Haber 17:08: 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok - Haberler 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler