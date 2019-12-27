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Rusya / Novak: Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile diğer petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) uyguladığı üretim kısıntısının piyasaya yararlı olduğunu, ancak, bu uygulamanın "sonsuza kadar süremeyeceğini" söyledi.

27.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:30 Rusya / Novak: Petrol kısıntısı sonsuza kadar sürmeyecek

Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile diğer petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) uyguladığı üretim kısıntısının piyasaya yararlı olduğunu, ancak, bu uygulamanın "sonsuza kadar süremeyeceğini" söyledi.

Novak, Rusya'nın gelecekte bir noktada petrol üretimini artıracağını belirterek, petrol fiyatının da varil başına 30 doların altına düşmesini öngörmediğini vurguladı.Rusya Enerji Bakanlığı, revize ettiği enerji stratejisi kapsamında petrol talebinin 2025'e kadar düşmesinin beklendiğini duyurmuştu.



Rusya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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