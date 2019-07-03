03.07.2019 15:25
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Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı.

Rusya Parlamentosu Genel Kurulunda, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento tarafından kabul edilen tasarıyı onaylayarak resmiyete kavuşturdu. Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Rus lider Putin, 1987'de imzalanan INF anlaşmasını askıya almayı öngören yasayı imzaladı.Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı internet sitesinde yer verilen kanunda, "8 Aralık 1987'de Washington'da imzalanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın yürürlüğünün durdurulmasına" ifadesi kullanıldı.

ABD'NİN KARARININ ARDINDAN TALİMAT VERMİŞTİ

2 Şubat'ta Putin, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.

4 Mart'ta ise Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'nin Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklanmıştı.

ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson, 2 Şubat 2019 tarihi itibariyle INF'den çekileceklerini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ANLAŞMANIN DETAYLARI

INF Anlaşması, 8 Aralık 1987 yılında dönemin Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından imzalandı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı
Kaynak: İHA
Dünya, Ekonomi, Güncel

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