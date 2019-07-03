03.07.2019 09:00
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Rusya, nükleer sızıntı iddialarını yalanladı

Rusya, nükleer sızıntı iddialarını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait nükleer araştırma denizaltı gemisinde yaşanan yangından sonra ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait nükleer araştırma denizaltı gemisinde yaşanan yangından sonra ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını yalanladı. Arktik Okyanusu'nun Rusya kısmında kalan Barents Denizi'nde deniz tabanının incelenmesi sırasında Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı araştırma gemisinde yangın çıktı. Araştırma gemisinin cihazlarında meydana gelen yangın nedeniyle 14 denizci zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yaşanan facianın ardından tüm dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşme gerçekleştirerek olayın ayrıntıları hakkında detaylı çalışma istedi. Nükleer araştırma gemisinde yaşanan yangın faciasından sonra Reuters haber ajansı, Norveç'in Rusya yönünde aşırı radyasyon akışını tespit ettiğini iddia etti. Bu iddia tüm dünyada kamuoyunu tedirgin etti.
RUSYA RADYASYON SIZINTISINI İDDİALARINI YALANLADI Yaşanan olayla ilgili Reuters haber ajansı tarafından ortaya atılan iddianın ardından Norveç ve Rusya tarafından açıklamalar beklendi. Rusya Savunma Bakanlığı gece yarısı yaptığı açıklamada, Norveç tarafından kendilerine yönelik herhangi bir radyasyon sızıntısına dair uyarı gelmediğini açıklayarak haberi yalanladı. Norveç tarafı ise aynı doğrultuda açıklama yaparak, bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlenmediğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı aynı açıklamanın detayında yaşanan yangının gemide yaşanan gaz sıkışmasından meydana geldiğini aktardı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Rusya, Güncel

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