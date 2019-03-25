Rusya, Ocak Ayında Suudi Arabistan'dan Yüzde 7 Daha Fazla Petrol Üretti

Rusya
Ocak ayında, günde 10 milyon 930 bin varil petrol üretimi ile Suudi Arabistan
'dan yüzde 7 daha fazla petrol üretti.
Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), Rusya'nın Ocak ayında günde 10 milyon 930 bin varil petrol ürettiğini ve bunun Suudi Arabistan'dan yüzde 7 daha fazla olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan günde 10 milyon 210 bin varil petrol üretti.
İstatistiklere göre, OPEC ülkelerinde Ocak ayında günlük üretim 30 milyon 810 bin varil oldu. OPEC ülkeleri arasında üretim hacmine göre ikinci sırada yer alan Irak
'ta 4 milyon 670 bin varil petrol üretildi.
Ocak ayında ortalama ihracat fiyatı ton başına 418,5 dolar seviyesindeydi. Aynı zamanda Urals marka petrol fiyatı dünya piyasasında ton başına 436,9 dolar oldu. Rosstat verilerine göre, Rusya'nın toplam ihracat hacmindeki petrol payı Ocak 2019'da yüzde 27,6 seviyesindeydi, yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise yüzde 41 seviyesindeydi.
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Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com