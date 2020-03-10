Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu
Rusya, ülke varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklanan endişelerin etkisiyle, ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerini durdurduğunu açıkladı.
10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:24
Rusya , ülke varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklanan endişelerin etkisiyle, ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerini durdurduğunu açıkladı.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, piyasalarda durum istikrara kavuşana kadar OFZ ihalelerinin durdurulduğu belirtildi.
OFZ ihalelerinin iptaliyle borç piyasalarındaki baskıyı hafifletmenin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ihalelere tekrar ne zaman başlanacağına dair duyurunun ileriki tarihlerde yapılacağı kaydedildi.
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10'u aşan kayıplarla başlamıştı.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, piyasalarda durum istikrara kavuşana kadar OFZ ihalelerinin durdurulduğu belirtildi.
OFZ ihalelerinin iptaliyle borç piyasalarındaki baskıyı hafifletmenin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ihalelere tekrar ne zaman başlanacağına dair duyurunun ileriki tarihlerde yapılacağı kaydedildi.
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10'u aşan kayıplarla başlamıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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