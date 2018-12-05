Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC ile birlikte hareket eden ülkeler, petrol üretimlerini Ekim ayına kıyasla günde en az 1.3 milyon varil düşürmek için çalışma yürütüyorlar. Karar alınması önündeki en büyük engel, Rusya
'nın petrol üretiminde önemli miktarda kesintiye yanaşmaması. Eğer Putin
ikna olursa Rusya petrol üretimini azaltacak ve petrol fiyatları yükselecek.
Petrol fiyatları küresel ekonomideki zayıflık ve ABD
'nin üretimindeki artış nedeniyle piyasada arz fazlası oluştuğu endişelerle son birkaç haftada sert düşüş kaydetti.
Fiyatların düşüş baskısı altında olduğu böyle bir ortamda OPEC ülkeleri Perşembe günü Viyana
'da bir araya gelerek birliğin üretim politikasını ele alacak. OPEC, Cuma günü de Rusya gibi birlikte hareket ettiği diğer petrol üreticileriyle görüşecek.
Üçü OPEC üyesi ülkeden biri ise OPEC üyesi olmayan ülkeden kaynaklar toplantının zorlu bir ortamda gerçekleşeceğini ve üretim kısıntısı anlaşması önündeki ana engelin Rusya'nın tutumu olduğunu belirtti.
Kaynaklar ayrıca Rusya petrol üretimini önemli miktarda azaltmayı kabul etmezse OPEC'in üretim kısıntısı kararını erteleyebileceğini belirtti.
Rus kaynaklar, ülkenin üretim kısıntısına günde 140,000 varil kadar katkıda bulunabileceğini belirtti. Ancak Ortadoğu ülkelerinin ağırlıkta olduğu OPEC, Moskova
'nın günde 250,000-300,000 varil kesinti yapmasında ısrar ediyor.
The post Rusya, petrol üretiminde kesintiye yanaşmıyor
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Opec,Rusya Federasyonu
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:27