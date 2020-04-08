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Rusya, petrol üretimini yüzde 14 azaltmaya hazır iddiası

Rusya'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceği belirtildi.

08.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:28
Rusya, petrol üretimini yüzde 14 azaltmaya hazır iddiası
Rusya 'nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceği belirtildi.
Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Enerji Bakanlığından bir yetkili, Rusya'nın OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceğini ifade etti.
Yetkili, 2020'nin ilk çeyreğine göre üretimdeki bu azalmanın yüzde 14'e tekabül edeceğini dile getirdi.
Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında "adil bir anlaşma" sağlanması için acil toplantı çağrısında bulunmuştu.
Bunun üzerine OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında 9 Nisan'da video konferans yoluyla toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya, Opec, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Rusya, petrol üretimini yüzde 14 azaltmaya hazır iddiası - Ekonomi

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