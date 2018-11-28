Rusya Putin-Trump Görüşmesinden "Umutlu"

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:45



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:45

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin iptal edilmesini beklemediklerini belirterek, "İki liderin görüşmesinin gerçekleşeceğine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle G20 zirvesinde Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal edebileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.Trump'ın Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginliği "saldırganlık" olarak nitelendirdiğini anımsatan Peskov, "Bu açıklamaları not ettik ancak tam olarak neyi saldırganlık olarak tanımladığı önemli. Rus sınır kuvvetlerinin eylemlerinden bahsediyorsa buna katılmıyoruz." diye konuştu.G20'nin Buenos Aires'te gerçekleşecek zirvesinde Putin ile Trump arasında planlanan görüşmeye ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Peskov, "İki liderin görüşmesinin gerçekleşeceğine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Bu konuda Washington'dan başka bir bilgi gelmedi." dedi.