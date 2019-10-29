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Rusya, Rus askeri polisine sınırda ateş açıldı iddialarını yalanladı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye-Türkiye sınırındaki Derbesiye sınır kapısında Rus askeri polisi birliğine ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

29.10.2019 17:06

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, "Suriye-Türkiye sınırındaki Derbesiye sınır kapısında Rus askeri polisi birliğine ateş açıldığına dair sosyal medyada yayılan bilgi gerçeği yansıtmıyor" dedi.

"RUS ZIRHLI ARACININ YANINDA PATLAMA YAŞANDI"

Bu arada Rus yetkili, Derbesiye sınır kapısında Rus askeri polisinin Türk tarafıyla buluşmaya hazırlandığı sırada Rus zırhlı aracının yanında patlama yaşandığını açıkladı.

Rus askerlerin yara almadığını ve askeri teçhizatın çalışır durumda olduğunu belirten yetkili, "Türk tarafıyla görüşme planlanan şekilde gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişilerin Suriye-Türkiye sınırındaki provokasyon girişimi başarısız oldu" diye vurguladı.

Rusya, Rus askeri polisine sınırda ateş açıldı iddialarını yalanladı

Suriye, Rusya, Dünya


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