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Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi

Rusya, üç gündür sürdürdüğü balistik füze ve hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatına S-400 hava savunma sistemleriyle devam etti.

18.10.2019 17:58Rusya S-400 hava savunma sistemlerini ateşledi
Rusya, üç gündür sürdürdüğü balistik füze ve hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatına S-400 hava savunma sistemleriyle devam etti.

Rusya Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Eğitim Üssü'nde S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi. Rus kuvvetleri bu tatbikat ile havadan gelen saldırıları engellemeyi amaçladı. Rusya Savunma Bakanlığı bu tatbikatın görüntülerini paylaşarak, tatbikatta alçak uçuş gerçekleştiren 8 adet manevra hakimiyeti güçlü unsurların hedef alındığını aktardı. Açıklamada füzelerin Kaban, Bekas ve Armavir bölgelerindeki uçak ve helikopter hedeflerine karşı ateşlendiği kaydedildi. - MOSKOVA

S 400, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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