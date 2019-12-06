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Türkiye ve Rusya'dan yeni S-400 adımı: Türkiye, yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor

ABD ile krize neden olan Rusya'dan S-400 alımı sonrası Türkiye ile Rusya'nın, yeni S-400 füze savunma sistemlerinin alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığı duyuruldu.

06.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:51Türkiye ve Rusya'dan yeni S-400 adımı: Türkiye, yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor

, yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Rusya ile arasında yeni S-400 anlaşmasına dair Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması ve testlerine başlamasının ardından Rusya ile Türkiye arasında yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

2020'DE YENİ ALIM YAPILACAK

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılında yeni bir S-400 hava savunma sistemlerinin alımının ihtimalinin olduğunu ve tarafların bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Şugayev diğer taraftan Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik edebileceklerini söyledi.

ABD İLE S-400 KRİZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Aralık ayında, 3.5 milyar dolarlık Raytheon Patriot füze sisteminin Türkiye'ye olası satışına onay verildiğini duyurmuştu. ABD, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başlamasına tepki olarak Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı.


Türkiye, S 400, Rusya, Politika, Güncel

Kaynak: İHA

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