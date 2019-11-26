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Rusya: "S-400'lerin üçüncü teslimatı 2020'de"

Rusya tarafından Türkiye'ye yapılacak olan üçüncü S-400 teslimatlarının, 2020'nin ilk yarısında gerçekleştirileceği bildirildi.

26.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:50Rusya:
tarafından 'ye yapılacak olan üçüncü S-400 teslimatlarının, 2020'nin ilk yarısında gerçekleştirileceği bildirildi.

Rusya Milli Savunma Şirketi ROSOBORONEXPORT Müdürü Aleksandır Miheyev, üçüncü S-400 teslimatlarının, 2020'nin ilk yarısında gerçekleştirileceğini bildirdi. Miheyev basına yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ile yapılan S-400 anlaşmalarında şu an her şey planlandığı gibi gidiyor. 5 hava savunma bölüğünden oluşan S-400 siparişini 2025'in ilk yarısında Hindistan'a teslim edeceğiz. Türkiye'deki partnerlerimize ise S-400 çalışmamızın üçüncü teslimatına ilişkin değerlendirmelerimizi sunduk ve 2020'nin başlarında kendilerine teslim edeceğiz. Finansal konular çoktan halledildi ve Türkiye, tarafımıza tüm ödemeyi yaptı. 2019'un sonuna doğru Türk partnerlerimize Gatçin'de askeri eğitim vereceğiz. 2020'de anlaşmaların geri kalanını imzalayıp savunma sistemlerini kendilerine teslim etmeyi planlıyoruz. Ama şunu belirtmeliyim ki bizim Türkiye ile ortaklığımız sadece S-400 ile sınırlı değil. Önümüzde çok büyük planlar var" şeklinde konuştu. - KİEV

Hindistan, Türkiye, Rusya, S 400, Güncel

Kaynak: İHA

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