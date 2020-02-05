Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısı 8-10 aylık süreçte geliştirilebilir

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra bütün dünyaya yayılan koronavirüsünden ölenlerin sayısı 493'e çıktı. Salgının taşıdığı risk gün geçtikçe artarken, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan tedirgin eden bir açıklama geldi. Rusya Sağlık Bakanı, koronavirüse karşı bir aşı geliştirmek için 8 ile 10 aylık bir süreye ihtiyaç olduğunu duyurdu.

"8-10 AYA İHTİYAÇ VAR"

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, "Günümüzde bir aşı geliştirme süreci kısa bir süre değildir. Bir aşı en az 8 ile 10 ay arasında bir sürede geliştirilir, bu klinik testler olmadan ilk aşamasıdır" dedi.

493 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs önlenemiyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre can kaybı 493'e yükselirken, virüs teşhisi konulanların sayısı da 24 bini aştı.

VUHAN'DA BİNALAR HASTANEYE DÖNÜŞÜYOR

Vuhan'da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.

Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaşan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeşitli malzemelerle donatıldı. Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliği nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inşa edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.