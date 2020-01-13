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Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter'in bugün Moskova'da görüşeceklerini duyurdu.

13.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:40Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter'in bugün 'da görüşeceklerini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter'in Moskova'ya geldiklerini ve Rusya ile Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelere katılacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan şu sıralarda Moskova'da Rus muhatapları ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü İstanbul'da bir araya geldikleri toplantıda Libya'da ateşkes çağrısında bulunmuşlardı.



Moskova, Libya, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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