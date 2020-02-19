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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Hafter'le görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Ulusal Libya Hükümeti'ne karşı operasyon yürüten darbeci general Hafter, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüştü.

19.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:12Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Hafter'le görüştü
Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Ulusal Hükümeti'ne karşı operasyon yürüten darbeci general Hafter, Rusya'nın başkenti 'da görüştü.

Ulusal Libya Hükümeti'ne karşı operasyon gerçekleştiren ve kontrolü eline almaya çalışan darbeci general Halife Hafter, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşme gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığından görüşmeye dair yazılı açıklama yapılarak, "19 Şubat'ta, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter bir görüşme gerçekleştirmiştir. Tarafların görüşmesinde Libya'daki durum ele alınmıştır" denildi. Açıklamada, Moskova'da 13 Ocak'ta gerçekleştirilen ve Türk heyetlerinin de yer aldığı görüşme hatırlatılarak, Libya'daki krizin sona erdirilmesi ile ilgili görüşmelerin normalleşme sürecine dair önemi ve Libya'da krizin sadece siyasi çözüm ile sonlandırılabileceği vurgulandı. - MOSKOVA

Moskova, Libya, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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