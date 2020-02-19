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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Halife Hafter ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

19.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:46Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Halife Hafter ile görüştü
Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şoygu'nun Hafter ile bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede, Libya'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Libya'da ateşkesin sağlanması ve ülkedeki durumun iyileştirilmesine yönelik sürecin başlatılması konusunda 13 Ocak'ta Moskova'da yapılan görüşmelerin önemi vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.
Almanya'da 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması gereğine işaret edilen açıklamada, "Taraflar, bir kez daha Libya krizinin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini, Libya'nın bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği yer ile ilgili bilgi verilmedi.

Halife Hafter, Libya, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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