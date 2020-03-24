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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktıRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, dün resmi temaslarda bulunmak için gittiği Suriye dönüşü uçakta tedbir amaçlı koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.

24.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:30
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, dün resmi temaslarda bulunmak için gittiği Suriye dönüşü uçakta tedbir amaçlı koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Şoygu ve beraberindeki heyetin testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Suriye'de resmi temaslarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyete, dönüşte, özel uçakta koronavirüs testi yapıldı. Şoygu'nun ve ona eşlik eden tüm ekibin testinin negatif çıktığı aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı haber kanalı Zvezda TV'nin paylaştığı görüntülerde, Şoygu'nun testlerinin uçakta yapıldığı görüldü.
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Suriye, Rusya, Güncel

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