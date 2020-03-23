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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'de Esad ile görüştü

Geçtiğimiz günlerde telefonda İdlib'deki ateşkesi Beşar Esad ile görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu kez Şam'a giderek Esad ile görüşme gerçekleştirdi.

23.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:10
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'de Esad ile görüştü
Geçtiğimiz günlerde telefonda İdlib 'deki ateşkesi Beşar Esad ile görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu kez Şam'a giderek Esad ile görüşme gerçekleştirdi.

Esad rejiminin İdlib'de Türk askerine yönelik saldırılarının ardından Mart ayı başında Rusya'da Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirmiş ve İdlib'e yönelik ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Türkiye'nin Esad rejiminin saldırılarına misli ile karşılık vermesinden sonra yapılan ateşkes anlaşmasının bozulmaması için yoğun çaba sarf eden Rusya, Esad rejimi ile sürekli istişarelerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İdlib'de ateşkes durumunu Beşar Esad ile telefonda görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Şam'a giderek Esad ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Şoygu'nun Rusya'dan uçağıyla ayrılmasından sonra Rusya'nın Suriye'de bulunan hava üslerinden kalkan Su-35 savaş uçakları da Şoygu'nun uçağına eşlik etti.

Suriye'nin Rusya'dan korona virüs yardım talebi

Esad rejiminin diplomatları tarafından Şam'daki havaalanında karşılanan Şoygu, Esad'ın başkanlık konutuna giderek görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Şoygu ve Esad'ın yanı sıra her iki tarafın askeri ve diplomatik kanadından kişiler de katıldı. Görüşmede İdlib'de varılan ateşkesin son durumunun ele alındığı ve Rusya ile Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü devriyeler hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildiği açıklandı.

Şoygu'nun görüşmeden sonra Rusya'ya döndüğü belirtilirken, Esad rejiminin ülkeye sıçrayan korona virüsü vakalarına karşı Rusya'dan yardım istediği ifade edildi. - MOSKOVA
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Kaynak: İHA

Etiketler : İdlib, Rusya, Politika

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