Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD'nin iş birliği önemli

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlamış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkan Yardımcı Pence'in görüşmesi sonrası Amerika ile 13 maddelik anlaşma imzalandı. Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran anlaşma devam ederken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de Rusya, Türkiye ve Amerika'nın iş birliği yapması bölgede güvenliğe katkı sağlayacağını söyledi.

TÜRKİYE-ABD-RUSYA İŞ BİRLİĞİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Suriye'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Şoygu, DAEŞ militanlarının bulunduğu hapishanelerinin güvenliğinin acilen sağlanması gerektiğini söyledi. Rus Bakan ayrıca, Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin Suriye'deki istikrarı ve güvenliği sağlayacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

ERDOĞAN PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı. İki lider 22 Ekim'de Rusya'da bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.

PENCE: ATEŞKES İÇİN ANLAŞILDI, YPG ÇEKİLECEK

ABD ve Türkiye heyetinin Barış Pınarı Harekatı'nın durudulması konusunda anlaştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yaptı. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" dedi.