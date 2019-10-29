Rusya Savunma Bakanlığı 34 bin terör örgütü YPG mensubunun güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığından, Türkiye-Rusya Mutabakatı gereği 150 saat sonunda 34 bin YPG/PKK terör örgütü mensubu ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatın güvenli bölge dışına çıkarıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Yuriy Borenkov, yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"MUTABAKAT UYGULANMIŞTIR"

Borenkov, Rus tarafının mutabakatta öngörülen şartları yerine getirdiğini belirterek, "Rus tarafı, 22 Ekim 2019 tarihli Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasında öngörülen önlemleri tamamen uygulamıştır. 29 Ekim saat 18:00 itibarıyla 34 bin kişiden oluşan 68 YPG birliği ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizat, Türk Silahlı Kuvvetleri ile temas hattından 30 kilometre uzağa çekilmiştir." ifadesini kullandı.

"84 GEÇİŞ KONTROL NOKTASI KURULDU"

Borenkov ayrıca Suriyeli askerlerin Türkiye sınırında, 60'ı Kamışlı ve 24'ü Kobani bölgesinde olmak üzere toplam 84 geçiş kontrol noktası kurduklarını kaydetti. Rus tarafının Soçi'de sağlanan Rus-Türk mutabakatı kapsamındaki şartların tamamını yerine getirdiğini vurgulayan Borenkov, şöyle konuştu: "Rus tarafı, 22 Ekim 2019 tarihli Rus-Türk mutabakat muhtırasında öngörülen tüm şartları eksiksiz olarak yerine getirdi".

"TÜRK TARAFI GÜNLÜK OLARAK BİLGİLENDİRİYOR"

Rus askeri polisinin geçen çarşambadan itibaren Cerablus-Koran, Kamışlı-Fakira ve Kamışlı-Semalka güzergahlarında 10 kilometrelik güvenli bölgede devriye yaptığını ekleyen Borenkov, "Türk tarafı, Mutabakatın uygulanması ile ilgili tüm eylemler konusunda günlük olarak bilgilendiriliyor" ifadelerini kullandı.