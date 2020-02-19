Rusya Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'ye sevk ettiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanıldı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2020'nin başından beri Irak 'tan Suriye 'nin kuzeyine silah ve zırhlı araçlar gönderildiği ve bu silahların Türk askerine karşı kullanılan silahların olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından Irak'tan Suriye'ye 80'den fazla zırhlı araç ve mühimmat dolu 13 tırın sevk edildiği belirtildi.

"SİVİLLERE VE TÜRK ASKERİNE KARŞI KULLANILDI"

Juravlyov, "2020 yılının başından beri ABD'ye ait mühimmat dolu 13 tır ve 80'den fazla zırhlı araç Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine sevk edildi. ABD tarafından sevk edilen bu silahlar terörist gruplar tarafından sivillere ve Türk askerine karşı kullanıldı" dedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANI ŞOYGU: ABD PETROL SAHALARINI YAĞMALIYOR

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Suriye'deki gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. ABD'nin Suriye'deki petrol sahalarını kontrol altında tutarak yağmaladığını iddia eden Şoygu, "Suriye'de petrolün çıkarıldığı sahalar ABD tarafından kontrol altında tutuluyor. Suriye'ye ve Suriye halkına ait olan zenginlikler yağmalanıyor" ifadelerini kullandı.