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Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.

16.09.2019 00:36
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.

Rusya ile Türkiye arasında yapılan S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatlarının tamamlandığı açıklanırken bugün gerçekleşen son sevkiyat ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı görüntüler paylaştı. Rusya'da yapılan nakliye uçağına yükleme görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Türkiye'ye yapılan S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci aşamasının tamamlandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "15 Eylül 2019 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığının askeri nakliye uçağı ile S-400 füze savunma sistemlerinin anlaşma yükümlülüğü gereğince teslimatının ikinci aşaması tamamlanmıştır. S-400 bileşenlerinin Türkiye'ye teslimi anlaşma yükümlülükleri uyarında belirlenen sürede gerçekleşmiştir. Teslimatlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan anlaşmaya uygun olarak ve Türkiye Hava Savunma Sistemlerinin gelişimine uygun olarak yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. - MOSKOVA
Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı

Türkiye, S 400, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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