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Rusya Savunma Bakanlığı: "Suriye'de ABD'nin eğittiği ve kontrolündeki gruplar birbiriyle çatıştı"

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Oleg Juravlyev, Suriye'de ABD'nin eğittiği militanlar ile ABD'nin kontrolündeki radikal gruplar arasında çatışma meydana geldiğini bildirdi.

15.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:18
Rusya Savunma Bakanlığı:
Rusya Savunma Bakanlığı Suriye 'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Oleg Juravlyev, Suriye'de ABD'nin eğittiği militanlar ile ABD'nin kontrolündeki radikal gruplar arasında çatışma meydana geldiğini bildirdi.
Juravlyev, yaptığı açıklamada, 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece, Rukban kampının bulunduğu bölgedeki ABD ordusuna ait üsse yetiştirilen yasa dışı silahlı grupların Tanif bölgesinden çıkma girişiminde bulunduğunu belirtti.
Bu esnada, militanlara ABD'nin kontrolündeki radikal grupların saldırdığını aktaran Juravlyev, çıkan çatışma sonucunda militanlara ait 3 pikabın imha olduğunu ve kaçabilen 27 kişinin şu anda Suriye rejiminin elinde olduğunu bildirdi. Juravlyev, "Teslim olan militanlar, ABD'li eğitmenlerin kendilerini petrol tesisleri ve ulaşım altyapılarına sabotaj gerçekleştirmek, Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölgelerde terör eylemleri düzenlemek için yetiştirdiği bilgisini verdiler." ifadelerini kullandı.
Juravlyev, ayrıca 27 militanın Batı üretimi el bombaları ve yüksek kalibreli silahları teslim ettiğini, militanların kendilerine Amerikalıların silah ve otomobil verdiğini ifade ettiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Güncel
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