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Rusya Savunma Bakanlığı Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı.

05.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:09Rusya Savunma Bakanlığı Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı. Devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürdüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Rus zırhlı araçların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 zırhlı araç ile buluşma noktasına doğru yola çıktıkları görüldü. Buluşma noktasına ulaşan Rus kuvvetleri, bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte devriyeye başladı.

2 saat süren ortak devriyenin sonunda, TSK personeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Türkiye topraklarına giriş yaparken, Rus personeli ise devriyenin başlangıç noktasına geri döndü.

Görüntü Dökümü

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-Rus kuvvetlerin yola çıkışı

-Buluşma noktasına gidişleri

-Yolda Suriyeli çocukların el sallamaları

-Mayın ve patlayıcı arama çalışmaları

-Türk-Rus kuvvetlerinin buluşmaları

-TSK'ya ait Kirpi zırhlı araçların görüntüleri



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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