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Rusya savunma bakanlığı türk-rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladıSuriye, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı.

05.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:26
Rusya Savunma Bakanlığı Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı
Suriye, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı. Devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürdüğü açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Rus zırhlı araçların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 zırhlı araç ile buluşma noktasına doğru yola çıktıkları görüldü. Buluşma noktasına ulaşan Rus kuvvetleri, bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte devriyeye başladı.
2 saat süren ortak devriyenin sonunda, TSK personeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Türkiye topraklarına giriş yaparken, Rus personeli ise devriyenin başlangıç noktasına geri döndü.
Rusya savunma bakanlığı türk-rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı

Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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