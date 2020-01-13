Haberler » Güncel » Rusya, Serrac - Hafter görüşmesini doğruladı - Haber

Rusya, Serrac - Hafter görüşmesini doğruladı

Libya'nın geleceğine yön verecek olan ateşkes anlaşmasının imzalanması ile ilgili görüşmelere Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ve General Halife Hafter'in katılım sağlayacağı açıklandı.

13.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:36Rusya, Serrac - Hafter görüşmesini doğruladı
'nın geleceğine yön verecek olan ateşkes anlaşmasının imzalanması ile ilgili görüşmelere Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ve General Halife Hafter'in katılım sağlayacağı açıklandı.

Libya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ateşkes yapılması ile ilgili somut adımlar atılmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'ya giderken Rus heyeti de yapılacak görüşmelerin öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gerçekleşecek olan görüşmeler ve ateşkes anlaşmasının imzalanması ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ve General Halife Hafter'in Moskova'da bulunduğunu ve ateşkese Sarrac ve Hafter'in imza atacağı ifade edildi. Ayrıca gerçekleşecek görüşmelerde arabulucu rolünü üstlenen Türkiye ve Rusya heyetlerinin yanı sıra Libya'nın siyasi parti temsilcilerinin de görüşmelerde yer alacağı duyuruldu. - MOSKOVA

Halife Hafter, Libya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:42  CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Rauf Denktaş paylaşımı - Haber
12:40  Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı - Haber
12:40  143 bin öğrencinin burs maratonu - Haber
12:40  İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı - Haber
12:36  "Sokaktan Spora" Projesine katılanlar gösteri yaptı - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:43:42