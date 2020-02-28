Haberler » Dünya » Rusya, seyir füzeleri bulunan iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı - Haberler

Rusya, seyir füzeleri bulunan iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı

İdlib'deki Türk askeri konvoyuna Esed Rejimi tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Rusya "Saldırıda bizim uçaklarımız yok" dedi. Rus Interfax Haber Ajansı ise Rusya'nın seyir füzeleri yüklü iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladığı haberini geçti.

28.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:21

'de Esed Rejimi'nin saldırısı sonucunda 33 Türk askeri şehit oldu. Dün geceden beri Suriye'de hareketli dakikalar yaşıyor. Rus Interfax Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre seyir füzeleri yüklü 2 fırkateynini Suriye kıyılarına doğru yola çıkardı.

Dün gece Türkiye'yi yasa boğan haberler geldi. İdlib'de Esed Rejimi Türk askeri konvoyuna haber saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralı askerlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

RUSYA, FÜZE YÜKLÜ FIRKATEYN YOLLADI

Rusya merkezli Interfax Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre Rusya, Karadeniz Filo'sunda bulunan seyir füzesi yüklü 2 fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı.

Son dakika: İdlibSon dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdiErdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesi sona erdi

Son Dakika: İdlibSon Dakika: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi

İdlib operasyonundan yeni görüntü! Rejim unsurları böyle imha edildiİdlib operasyonundan yeni görüntü! Rejim unsurları böyle imha edildi

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüBakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İmamoğluİmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor

Şehit haberlerini duyuran Hatay ValisiŞehit haberlerini duyuran Hatay Valisi'nden halka uyarı: Hastanelerin etrafında yığılma olmamasını rica ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için taziye mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladıCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtıTürk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Fahrettin Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacakFahrettin Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı OCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Meral Akşener, İdlibMeral Akşener, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde vereceklerAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler

CHP, TBMMCHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı

Son dakika: NATOSon dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejimi'ne çağrı: Saldırılara son verin

İdlibİdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak

İdlibİdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu

İdlibİdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak

İdlibİdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası ABD ve AB'den ilk açıklama geldi

BM Genel Sekreteri Guterres, SuriyeBM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineledi

İdlibİdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

Şehit haberlerinin ardından NATOŞehit haberlerinin ardından NATO'nun Türkiye'ye destek verip vermeyeceği tartışma konusu oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esed ve rejim unsurları alçak saldırının bedelini ağır ödeyeceklerCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esed ve rejim unsurları alçak saldırının bedelini ağır ödeyecekler

Türkiye, İdlibTürkiye, İdlib'deki saldırı sonrası tek yürek oldu! Vatandaşlar Mehmetçik'e destek için toplandı

İdlib nerede? İdlib Türkiyeİdlib nerede? İdlib Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta?

Rusya, seyir füzeleri bulunan iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı

Suriye, İdlib, Rusya, Dünya, Güncel


28.02.2020 10:48:13