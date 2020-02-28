Rusya, seyir füzeleri bulunan iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı

Suriye İdlib 'de Esed Rejimi'nin saldırısı sonucunda 33 Türk askeri şehit oldu. Dün geceden beri Suriye'de hareketli dakikalar yaşıyor. Rus Interfax Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre Rusya seyir füzeleri yüklü 2 fırkateynini Suriye kıyılarına doğru yola çıkardı.

Dün gece Türkiye'yi yasa boğan haberler geldi. İdlib'de Esed Rejimi Türk askeri konvoyuna haber saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralı askerlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

RUSYA, FÜZE YÜKLÜ FIRKATEYN YOLLADI

Rusya merkezli Interfax Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre Rusya, Karadeniz Filo'sunda bulunan seyir füzesi yüklü 2 fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı.